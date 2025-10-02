İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na müdahale etti. Tazyikli su kullanılan operasyonda en az birkaç gemi ele geçirilirken, iletişim hatları kesildi. Filodaki aktivistlerin bir kısmı gözaltına alındı.

İsrail savaş gemileri filoyu kuşattı

Yerel kaynaklara göre en az 20 İsrail donanma gemisi Sumud Filosu’na doğru ilerledikten kısa süre sonra müdahale başladı. Donanma, gemilere çıkarak aktivistlerin telefonlarına el koydu ve iletişim hatlarını kesti.

Aktivistlere tazyikli suyla müdahale

Filodaki Yulera ve Meteque gemilerinde bulunan aktivistlere teslim olmalarına rağmen tazyikli su sıkıldığı bildirildi. İsrail donanmasının şiddet kullanmayacağına dair söz vermesine karşın müdahalede sert yöntemler uygulandığı aktarıldı.

Greta Thunberg gözaltına alındı

Filo organizatörlerinden iklim aktivisti Greta Thunberg’in bulunduğu Alma isimli gemiye de müdahale edildi. Thunberg’in gözaltına alınarak İsrail’e götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.

Türkiye’den sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasının uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların serbest bırakılması için gerekli girişimler başlatılmaktadır” denildi.

Netanyahu: “Gazze’ye ulaşmalarına izin vermeyeceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müdahale emrini kendisinin verdiğini açıkladı. Netanyahu, “Sumud Filosu gemilerinin hiçbir koşulda Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Uluslararası tepkiler

Yunanistan ve İspanya hükümetleri, filodaki vatandaşlarına geri dönmeleri yönünde çağrı yaptı. İspanya, olası bir arama-kurtarma operasyonu için bir savaş gemisini hazırda beklettiğini duyurdu.

MSB 11 kişiyi tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yardım talebinde bulunan 11 kişinin, aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu grubu Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla güvenli şekilde tahliye ettiğini açıkladı.