İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada ve basında yer alan iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. İddiaya göre, Barım, sektördeki gücünü kötüye kullanarak kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırıyor ve yalnızca kendi oyuncularını öne çıkarıyordu.

Yurt dışı çıkış yasağı

Soruşturma çerçevesinde, Ayşe Barım hakkında yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık, olası bir kaçma durumu karşısında Barım’ın yurtdışına çıkışını engellemek adına bu önlemi aldı.

Ayşe Barım’ın menajerlik yaptığı sanatçılarla ilgili sıkça gündeme gelen tekelleşme iddiaları, sektördeki adaletsizliklere yol açtığı ve birçok oyuncunun kariyerini olumsuz etkilediği öne sürülüyor.