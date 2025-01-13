Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Operasyonların, örgüt üyesi sızma girişimlerini engellemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ise 3 PKK/YPG’li örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Bakanlık, bölgedeki terörist faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen operasyonların başarılı bir şekilde sonuçlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit ve Barış Pınarı operasyonlarının, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakanlık, operasyonların devam edeceğini ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.