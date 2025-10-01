Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Barım’a, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım, İstanbul’daki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barım, bugün tanıkların dinlenmesiyle duruşmaya devam etti.

Ünlü isimler tanık olarak dinlendi

Duruşmaya tanık olarak katılan isimler arasında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Nejat İşler, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı gibi isimler yer aldı. Oyuncular, Gezi Parkı olaylarına katılımlarına dair ifadelerde bulundu.

Bergüzar Korel, Ayşe Barım’ın kendisini Gezi Parkı’na gitmesi için yönlendirmediğini ve tamamen kendi iradesiyle gittiğini söyledi. Halit Ergenç de, Gezi Parkı’na gitme kararını kendi başına aldığını ve Barım’ın hiçbir yönlendirmede bulunmadığını belirtti.

İhbarcı Tanık Sedat Gül’ün İfadesi

Duruşmada ihbarcı olarak dinlenen Sedat Gül, Barım’ı yalnızca sosyal medya ve televizyon aracılığıyla tanıdığını belirterek, yazdığı görüşlerin sadece bir vatandaş olarak duyduğu hassasiyetle ilgili olduğunu ifade etti. Gül, herhangi bir şahitliği olmadığını da vurguladı.

Ayşe Barım, duruşmada kalp ve beyin rahatsızlıklarını dile getirdi. 16 Temmuz’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Barım’ın, cezaevinde kalmaya uygun olmadığı belirtilmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Barım’ın ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Barım, cezaevinde kaldığı süre boyunca 30 kilo verdiğini ve 6 kez baygınlık geçirdiğini belirtti.

Gezi Parkı olayları sürecinde, Ayşe Barım’ın HTS kayıtlarına göre, Çiğdem Mater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile sıkça görüştüğü tespit edilmişti. Olaylara karışan tanıkların ifadeleri ve yapılan soruşturmalar sonucu, Barım’ın olaylar sırasında kritik kişilerle irtibatlı olduğu iddia ediliyordu. Ancak, tanıkların, Alabora ile irtibatlarının olmadığını beyan etmeleri nedeniyle "yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrıca soruşturma başlatıldı.

İlk duruşmasına 7 Temmuz'da çıkmıştı

Ayşe Barım, ilk duruşmasında tüm suçlamaları reddetmişti ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Bugün yapılan duruşma, ikinci duruşma olarak kaydedildi.