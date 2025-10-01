MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Meclis'teki yeni yasama yılı açılışına katılmama kararına sert tepki gösterdi. Bahçeli, CHP'nin bu tavrını "milli ve demokratik hakların kundaklanması" olarak değerlendirirken, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

CHP'nin kararına tepki gösterdi

Meclis'teki yeni yasama yılı bugün başlarken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son dönemdeki belediye operasyonları ve tutuklamalar nedeniyle açılış oturumuna katılmama kararı aldı. Bu karara Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi.

Bahçeli: "Bu vahim durum, var olan hakların kundaklanmasıdır"

Devlet Bahçeli, CHP'nin bu tutumunu "gayri ahlaki" olarak nitelendirerek, "Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır" şeklinde konuştu. Bahçeli, CHP'nin tutumunun, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir saygısızlık olmadığını, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tarihsel ve demokratik değerlerine yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli mekanı, Milli Mücadele’nin tekmil ve temin merciidir" diyerek Meclis'in taşıdığı tarihi saygınlığa dikkat çekti. Bahçeli, CHP’nin boykot kararının Meclis’in bu saygınlıkla örtüşmediğini belirterek, "Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya siyasi pervasızlık sahası değildir" ifadelerini kullandı.

"Millete hakaret" vurgusu

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 oyla seçildiğini hatırlatarak, CHP’nin seçim sonuçlarını sorgulamasının "millete hakaret" olduğunu vurguladı. Bahçeli, CHP'yi, "skandal yanlıştan dönme" çağrısı yaparak, aksi takdirde partinin "erimesinin hızlanacağını" söyledi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle göreve geldiğini ve bu meşruiyetin sorgulanmasının Türkiye'nin demokrasisine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. MHP lideri, CHP'nin bu tutumunun demokratik değerleri zedelediğini ve "totaliter ahlaksızlık" olarak tanımladı.