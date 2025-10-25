12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği suçlamasıyla tutukluluğunun 248. gününde tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım'ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu belli oldu. Raporu değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı.

12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye edilmişti. Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırılan Barım tutukluluğunun 248. gününde özgürlüğüne kavuşmuştu.

Avukatı Deniz Ketenci, "Bundan sonra müvekkilim ve ailesi sadece sağlığıyla ilgili gereken girişimlerde bulunacak, sağlıkla ilgili tetkik ve tedavilerin yapılmasına başlayacak" demişti. Ancak, ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararını veren mahkeme itirazı reddederken bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Ancak aynı günlerde İstanbul'da özel bir hastanede tedavi süreci de başlayan Barım hakkındaki yeniden tutuklama kararı uygulanamamıştı.

Yakalama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım'ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ise belli oldu. Raporu değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı.