Türkiye’nin önde gelen menajerlerinden Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve sektörde "tekelleşme" iddialarına adı karıştığı belirtiliyor.

Rekabet Kurumu’nun, menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde Barım’ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim şirketi de incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade verirken, Deniz Işın mağdur sıfatıyla dinlendi.

Gezi Parkı olaylarına yönlendirme iddiası

Ayşe Barım’ın, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarında bağlı bulunduğu sanatçıları yönlendirdiği ve kendisinin de bu olaylara aktif olarak katıldığı iddialar arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, Barım’ın Mehmet Osman Kavala, Memet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile iletişimde olduğu tespit edildi.

Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, Türkiye’de sanat ve medya dünyasında etkin rol oynayan bir menajer olarak biliniyor. İstanbul’da doğan ve lise eğitimini English High School for Girls’de tamamlayan Barım, Londra’da iletişim eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek medya sektöründe kariyerine başladı.

Kariyerinin başlangıcında Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında görev aldı. 2002 yılında kurduğu ID İletişim şirketiyle menajerlik, sosyal medya yönetimi ve basın danışmanlığı alanlarında hizmet veren Barım, birçok ünlü ismin kariyer yönetiminde önemli bir rol oynadı. Hakkında çıkan iddiaların aksine Gezi Parkı olaylarından kaynaklı gözaltına alındı.