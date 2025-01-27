Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları ve iddialar

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde bulunan Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak’ta çökmüş, olayın ardından 3 kişi enkazdan sağ çıkarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şüphelilerden Kazım F. ve Kemal Ö.’nün, dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi. Bu müdahalenin binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiği ve çöküşe neden olduğu düşünülüyor.

Uzman bilirkişi heyetinin, olayın detaylarını aydınlatmaya yönelik çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Adli süreç devam ediyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm sorumlularının belirlenmesi için soruşturmayı genişletti. İlk aşamada bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri, sorumluların adalet önünde hesap vermesini beklerken, olay Türkiye genelinde bina güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.