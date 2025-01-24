Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddiaları nedeniyle gözaltına alınan menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma devam ediyor. Barım’ın, Gezi Parkı odaklı olaylarla bağlantılı olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Ünlü oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de bu kapsamda ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı olaylarına katılmak ve bu olayları organize etmek için sanatçılarla iletişim kurduğuna dair bilgiler ortaya çıktı. Firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın, başka bir kişiyle yaptığı görüşme kaydında, Gezi Parkı’ndaki bildiri yayınlanmasının planlandığı belirtiliyor. Barım’ın, menajerliğini yaptığı sanatçıları olaylara katılmaya teşvik ettiği ve hatta kendisinin de bu olaylara katıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Barım’ın evinde ve işyerinde arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, ünlü oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.

İç iletişim ve planlamalar iddia edildi

Soruşturma, Barım’ın ve diğer sanatçılara yönelik iletişimlerin detaylarını ortaya koyuyor. Barım’ın, Gezi Parkı’ndaki olayların başlangıcından önce sanatçılara katılmaları için çağrıda bulunduğu, bu süreçte Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin ardından, Barım’ın sadece bir menajer değil, aynı zamanda olayların içinde yer alan bir isim olduğu şüpheleri güçlendi.

Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasının ardından, ünlü oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç’in ifadeye çağrılması, olayın daha da genişleyeceği endişelerini doğurdu. Barım’ın, Gezi Parkı’ndaki olaylara ilişkin yapılan planlamalar ve bildiri yayınlarıyla bağlantısı, Türk kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış durumda.