İngiltere Premier Lig’in 23. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Molineux Stadyumu’nda oynanacak olan bu kritik mücadele, Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak ve beIN Sports 4 ile Tod TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton’un durumu

Wolverhampton, Premier Lig’de zorlu bir dönemden geçiyor. Ligde son üç maçını kaybeden Wolves, Nottingham Forest, Newcastle United ve Chelsea karşısında toplamda 9 gol yedi ve yalnızca 1 gol atabildi. 17. sırada yer alan Wolverhampton, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın yönetiminde umut veren bir başlangıç yapan Wolves, son haftalarda form grafiğinde düşüş yaşadı. Takımda sakatlıkları devam eden Sasa Kalajdzic, Boubacar Traore, Enso Gonzalez ve Yerson Mosquera bu maçta forma giyemeyecek. Mario Lemina ve Toti Gomes’in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Arsenal’de sakatlık krizi

Arsenal, bu sezon Premier Lig’de Liverpool’un ardından en uzun yenilmezlik serisini sürdürüyor. Son 12 lig maçında mağlup olmayan Topçular, Wolverhampton’a karşı tarihsel bir üstünlük kurmuş durumda. Arsenal, Wolverhampton’a karşı oynadığı son 34 maçın tamamında gol atmayı başardı.

Ancak sakatlıklar Arsenal için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Ben White ve Takehiro Tomiyasu bu maçta forma giyemeyecek. William Saliba’nın durumu belirsizliğini korurken, Myles Lewis-Skelly’nin sakatlığı devam ediyor. Öte yandan Ethan Nwaneri ve Riccardo Calafiori’nin iyileştiği ve Calafiori’nin ilk 11’de başlamasının beklendiği bildirildi.

Wolverhampton-Arsenal muhtemel 11’ler

Wolverhampton: Sa; Doherty, Agbadou, Bueno; Semedo, Andre, J. Gomes, Ait-Nouri; R. Gomes, Cunha; Larsen

Arsenal: Raya; Timber, Kiwior, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard

Maç öncesi dikkat çeken istatistikler

Arsenal, Wolverhampton’a karşı son 7 maçını kazandı.

Wolverhampton, son 3 lig maçında toplam 9 gol yedi ve yalnızca 1 gol atabildi.

Arsenal, Wolverhampton’a karşı oynadığı son 34 maçın tamamında gol atmayı başardı.

Wolverhampton, bu sezon yalnızca averaj farkıyla düşme hattının üzerinde yer alıyor.

Arsenal, Premier Lig’de 12 maçlık yenilmezlik serisine sahip.