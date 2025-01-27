DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergama Bölümçam Barajı’nda yüzde 22 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirterek projenin inşasına geçen yıl başladığını söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırarak tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlıyor. Müdürlük, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor. Ayrıca sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Son 21 yılda Kuzey İzmir’in kalbi Bergama’ya 7 Baraj (Yortanlı, Çaltıkoru, Çamavlu, Musacalı, Çamtepe, Karalar, Seklik) ve 2 gölet (Bayramcılar ve Yukarı Kırıklar) inşa eden DSİ Genel Müdürlüğü,Kırcalar Barajı’nda da son aşamaya gelirken, Bölümçam barajı ile ilçedeki depolama tesisi sayısını 11’e yükseltmeye hazırlanıyor. Bergama’nın 9 barajı olacak Bölümçam Barajı için aralıksız çalıştıklarını belirten Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgusu çalışmalarına bahar aylarında birlikte başlanacağını açıkladı.

Bergama Bölümçam Barajı’nda yüzde 22 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “2023 yılında ihalesini yaptığımız projemizin inşasına geçen yıl başladık. Kısa sürede gövde sıyırma ve derivasyon kazılarını tamamladık. Derivasyon tüneli ile ilgili çalışmalarımız ise hala devam ediyor. Hedefimiz Bahar ayları ile birlikte gövde dolgu çalışmalarına başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bergama Bölümçam Barajı’nın 2026 yılında tamamlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,”Bölümçam Barajı’nın gövdesini kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 37 metre olacak şekilde planladık. Barajın gövdesi için yaklaşık 400 bin metreküp dolgu yapacağız. “dedi.

Bergama Bölümçam Barajı’nda 2.31 milyon metreküp su depolanacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje ile Bakurçay Havzasında 3 bin 350 dekar araziye can suyu vereceğini söyledi.

Üreticiye 28,5 milyon lira ek gelir

2026 yılında tamamlanması planlanan baraj sayesinde bölgede sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Bergamalı üreticiler yılda ortalama28,5 milyon lira ek gelire kavuşacak.