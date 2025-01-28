Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamalarıyla tanınan ve Gezi Parkı protestoları nedeniyle başlatılan soruşturmanın odak noktası haline gelen menajer Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Aramalarda neler bulundu?

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda "#occupygezi - solidariedade com o povo turco" (Gezi İşgali - Türk Halkıyla Dayanışma) yazılı belgeler ele geçirildi. Bu belgeler, savcılık tarafından soruşturmanın delilleri arasında değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ünlü isimlerin ifadeleriyle soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Barım'a yöneltilen suçlamalar

Ayşe Barım, televizyon sektöründeki tekelleşme iddialarının yanı sıra Gezi Parkı protestolarının organizasyonunda aktif rol almakla suçlanıyor. Savcılık, Barım'ın hükümeti hedef alan eylemlere destek verdiğine dair iddialar üzerinde duruyor.