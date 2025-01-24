Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri ileri sürülen beş köpekten dördü öldü, biri tedaviye alındı.

Konacık Mahallesi'nde sokakta vatandaşlar tarafından bakılan beş köpek, hareketsiz ve ağızlarından köpük gelmiş halde bulundu. İhbarla bölgeye belediyeye bağlı veteriner ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerden dördünün öldüğü belirlendi. Bir köpek de tedavi altına alındı.

Zehirlendikleri ileri sürülen dört köpek nekropsi yapılmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Arzu Ayyıldız, "Köpeklerin zehirlendiği bölgede delil araştırılması yapılıyor. Dün gece bölgedeydik, bugün tekrar bölgeye gittik. Gerekli ihbarlarda bulunduk, sürecin takipçisi olacağız" dedi.