Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Gezi Parkı olaylarındaki iddialar ve soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın Gezi Parkı odaklı olaylara katılımını araştırıyor. Medyada çıkan yazılı ve görsel içeriklerde, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu öne sürülmüş, bu nedenle soruşturma başlatılmıştı.
Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
Destek için gelen isimler
Savcılıktaki ifade işlemi devam ederken, Barım’a destek için yönetmen arkadaşı Ali Bilgin ve CHP Diyarbakır Milletvekili Zengin Tanrıkulu adliyeye geldi.