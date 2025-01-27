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Savcılıktaki ifade işlemi devam ederken, Barım’a destek için yönetmen arkadaşı Ali Bilgin ve CHP Diyarbakır Milletvekili Zengin Tanrıkulu adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın Gezi Parkı odaklı olaylara katılımını araştırıyor. Medyada çıkan yazılı ve görsel içeriklerde, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu öne sürülmüş, bu nedenle soruşturma başlatılmıştı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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