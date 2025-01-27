TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda Vanspor’a 3-1 mağlup olan Nazillispor’da üzücü bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, takımın Van’daki maçından dönüş yolunda kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Takımla birlikte Vanspor deplasmanına giden Başkan Şahin Kaya, Nazilli’ye dönüş yolunda Bitlis yakınlarında rahatsızlandı. Yolculuk sırasında aniden fenalaşan Kaya’ya ilk müdahale, yakınlardaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Başkan Kaya, daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nazillispor camiası, Başkan Şahin Kaya’dan gelen haberle derin bir üzüntü yaşadı. Ancak yapılan açıklamalara göre Kaya’nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nazillispor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Vanspor maçı sonrası dönüş yolunda kalp rahatsızlığı geçiren kulüp başkanımız Şahin Kaya, Bitlis Devlet Hastanesi’nde müdahale altına alınmıştır. Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi. Nazilli halkı ve taraftarlar, Başkan Kaya için geçmiş olsun mesajları paylaşarak, onun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: DHA