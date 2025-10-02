Gezi Parkı Direnişi’ne "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayşe Barım, 8 ay süren tutukluluğunun ardından ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına itiraz etti.

Tanıklar ne söyledi?

Duruşmada, Barım’ın yönlendirme yaptığına dair tanıklık yapan ünlü isimler, suçlamaları reddetti. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi isimler, Barım’ın Gezi Parkı’na gitme konusunda kendilerini yönlendirmediğini ve sosyal medya paylaşımlarının tamamen kendi inisiyatifiyle yapıldığını belirtti.

Ayşe Barım savunmasını ağlayarak yaptı

Ayşe Barım, duruşmada gözyaşları içinde yaptığı savunmada, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tutuksuz yargılanmak istedi. "Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi talep ediyorum," diyerek mahkemeye başvuruda bulundu.

Başsavcılık karara itiraz etti

Savcı, Barım’ın tutukluluk hâlinin devamını talep ederken, mahkeme Barım’ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar verdi. Başsavcılık ise bu karara itiraz etti ve sürecin ilerleyen aşamalarda yeniden değerlendirileceği bildirildi.