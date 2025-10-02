İzmir, sağlık turizmi alanında büyük bir ivme kazandı. Ege Fark Yaratanlar Deneği Başkanı Mehmet Aksaç, İzmir’deki sağlık kuruluşlarında tedavi gören yabancı hasta sayısının son 5 yılda yüzde 40 arttığını belirtti. İzmir, sadece tarih ve kültür değil, aynı zamanda sağlık turizmi alanında da öne çıkmaya başladı.

İzmir sağlık turizminde yükseliyor

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Sağlıkta Küresel Gelişmeler" konulu panelde, İzmir’in sağlık turizmi potansiyeli ele alındı. Ege Fark Yaratanlar Deneği Başkanı Mehmet Aksaç, İzmir’in sağlık turizminde hızla büyüdüğünü ve yabancı hasta sayısının son 5 yılda yüzde 40 oranında arttığını duyurdu. Aksaç, İzmir’in sağlık turizmi için lojistik açıdan en avantajlı şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

İzmir bilimsel araştırmalara da öncü bir şehir

Aksaç, İzmir'in kara, hava ve deniz ulaşımının kesişim noktasında olmasıyla sağlık turizmi için büyük bir avantaj sunduğunu belirtti. Ayrıca, kentteki 10’dan fazla üniversite ve sağlık alanındaki eğitim araştırma hastaneleri ile sağlık sektörünün önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti. İzmir, yalnızca tedavi değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da adından söz ettiriyor.

İzmir'in hedefi ilk 5

İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel, son yıllarda zincir hastanelerin artmasıyla sağlık turizminin büyük bir ivme kazandığını söyledi. İzmir’in sağlık turizmi pastasından aldığı payın yüzde 5’e yaklaştığını belirten Cinel, Türkiye genelinde İzmir’in sağlık turizmi potansiyelinin 8-10’uncu sıralarda yer aldığını, ancak ilk 5’e girmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cinel, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde sağlık turizminin 1 trilyon dolar hacmine sahip olduğunu ve bu pazarın hızla büyüdüğünü belirtti. Ancak, Türkiye’nin sağlık turizmi pazarındaki payının sadece yüzde 1 seviyelerinde olduğunu kaydeden Cinel, bu oranı arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. İzmir’in özellikle ağız diş sağlığı, obezite, estetik cerrahi gibi alanlarda ilgi gördüğünü belirtti.

"Bergama dünyanın ilk sağlık turizmi merkezlerinden biri"

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, İzmir'in sağlık turizmi potansiyelini artıran önemli bir nokta olarak Bergama’yı işaret etti. Bergama'nın, dünyadaki ilk sağlık turizmi merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Topaç, sağlık turizminin turizm gelirlerini büyük ölçüde artırdığını ifade etti. Bir turistin sağlık turizmi amacıyla yaptığı harcamanın, genel turizm harcamasından çok daha yüksek olduğunu belirtti.