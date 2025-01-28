Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddialarıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Barım’a destek, Türk televizyonunun sevilen isimlerinden geldi.

Ünlü oyunculardan paylaşımlar

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Pınar Deniz gibi ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarından Barım’a destek mesajları paylaştı.

Pınar Deniz: "Aklım almıyor."

Ceyda Düvenci: "Karanlık…"

Hande Erçel: "Ayşem…"

Merve Dizdar: "Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum. Çok."

Birce Akalay: "Zulümle Abad Olunmaz."

Sanat dünyası sessiz kalmadı

Ayşe Barım’ın tutuklanması, sadece sanat camiasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin bir araya gelerek ses çıkarması, Barım’ın yalnız olmadığını ve haksız yere tutuklandığını savunanların sayısının arttığını gösteriyor.