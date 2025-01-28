MİT’in yeni kariyer videosu, bir gencin cep telefonuna “MİT personel alacak” haberinin düşmesiyle başlıyor. Gencin teşkilatta çalıştığını hayal etmesiyle birlikte, izleyicilere MİT'in farklı başkanlık ve uzmanlık alanlarının nasıl iş birliği içinde çalıştığı anlatılıyor.

Önceki “Peşindeyiz” videosunun aksine, bu kez kurum içindeki farklı uzmanlık alanlarının nasıl ortak bir çerçevede operasyonel faaliyete dönüştüğü gösteriliyor. Videoda İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli ve Takip Memuru gibi kritik rollerin detaylarına yer veriliyor.

Kriptolu mesaj ve gelişmiş teknikler kullanıldı

Teknolojiyi en üst seviyede kullanan MİT, yeni kariyer videosunda kriptolojiye de yer verdi. Videoda, genç beyinlerin çözebileceği bir mesaj “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” teknikleriyle gizlendi.

Buna ek olarak, izleyicinin bilinçaltına mesaj yerleştirmek amacıyla “25. Kare” tekniği kullanıldı. Bu teknik, insan gözünün algılamakta zorlandığı ancak bilinçaltına işleyen karelerin saniyenin çok kısa bir süresinde gösterilmesini içeriyor.

MİT'e katılmak için başvuru süreci

MİT’in bu yeni kariyer videosu, teşkilata katılmak isteyen adaylar için önemli bir rehber niteliğinde. İstihbarat dünyasına adım atmak isteyenler için kapılarını açan teşkilat, farklı uzmanlık alanlarında genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.