Hırvatistan’ın Varaždin kentinde gerçekleştirilen 34. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası, Türkiye için gurur verici sonuçlara sahne oldu. Milli atlet Ayşe Demir, şampiyonanın ilk kez çıktığı 100 metre yarışında bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Demir, yalnızca 100 metrede değil; 200, 400 ve 800 metre yarışlarında da etkileyici performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Başarısı, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir sporcu olarak öne çıkmasını sağladı.

Organizasyon Komitesi Başkanı Ivan Pukšar, Ayşe Demir’i başarılarından ötürü özel bir törenle onurlandırdı ve ona “Dostluk Madalyası” takdim etti. Pukšar, madalyayı özel bir kutuda sunarken, “En iyi arkadaşım” sözleriyle hem sporcunun hem de Balkan ülkeleri arasındaki dostluğun önemini vurguladı.

Ayşe Demir’in bu başarısı, hem Türkiye’yi gururlandırdı hem de Balkanlar’daki atletizm camiasında adından söz ettirmesini sağladı.