Bursa’nın Orhaneli ve Keles ilçeleri sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildiği, yangının ilerlemesini önlemek için yoğun çalışmalar yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Henüz yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer vatandaşları bölgede dikkatli ve temkinli olmaya davet etti.