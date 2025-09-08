Edebiyat dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Kulin, eşinin kaybını yürek burkan bir mesajla paylaştı. Duygularını kelimelere döken yazar, şu ifadeleri kullandı:

“1985'ten beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin'imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.”

Ayşe Kulin’in bu paylaşımı, okurları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yazarın yakın dostları ve edebiyat dünyasındaki birçok isim, taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Türk edebiyatında unutulmaz bir imza

“Adı: Aylin”, “Sevdalinka”, “Veda” ve “Füreya” gibi sayısız esere imza atan Ayşe Kulin, kalemiyle milyonlarca okura ulaşmış ve Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olarak tanınmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kulin’in, yaklaşık 40 yıldır büyük bir sevgi ve dayanışma ile sürdürdüğü evliliği, eşinin vefatıyla sona erdi.

Engin Baraz’ın ölüm haberi, yalnızca Kulin’in değil, yazarın eserleriyle bağ kuran geniş bir okur kitlesinin de yüreğini dağladı.

Ayşe Kulin’in sevenleri ve edebiyat dünyası, usta yazarın acısını paylaşırken, Engin Baraz’a Allah’tan rahmet, Kulin’e ve ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor.