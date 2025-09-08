Kuşadası’nda Kurtuluşun 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü, gün boyu düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kuvayi Milliye Efeleri, Türk bayrağını Kaymakamlık binasına çekerek tören alanına geçti. Burada çeşitli folklor toplulukları gösterilerini sergiledi.

Akşam saatlerinde ise Kuşadası Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Saat 19.45’te Kısmet Otel kavşağından başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen binlerce Kuşadalıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti. Kuşadası Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde gerçekleşen fener alayı, yoğun ilgi gördü.

Kutlamaların finalinde ise dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi sahne aldı. Binlerce yıllık Anadolu kültürünü modern sahne sanatlarıyla harmanlayan gösteri, meydanı dolduran vatandaşlardan tam not aldı. Ege’den Mezopotamya’ya, Orta Asya’dan Balkanlara uzanan kültürel zenginlikleri sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.