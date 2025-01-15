Son dönemde sağlık problemleriyle mücadele eden ünlü oyuncu Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum’dan İstanbul’a ambulans uçakla nakledildi. Filiz Akın’ın sağlık durumu ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak, ünlü şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, arkadaşına moral vermek için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Canımın içi, bunun da üstesinden geleceksiniz"

Ayşegül Aldinç, Filiz Akın’a olan sevgisini ifade ederken, “Canımın içi. En sevdiğim. Geçmiş bitmiş olacak. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen…” şeklinde bir mesaj paylaştı. Aldinç, Filiz Akın’a olan hayranlığını ise önceki paylaşımında şu sözlerle dile getirmişti: "Size olan sevgimi anlatacak kelime bulamıyorum. Dünya âlem biliyor zaten. Ve ben bundan çok mutluyum."

Filiz Akın, bir süre önce kanserle mücadele etmişti ve tedavi süreci uzun sürdü. Bu süreçte de yakın arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Ayşegül Aldinç’in desteğiyle moral bulan Akın’ın tedavi sürecinin olumlu geçmesi bekleniyor.