Aydın’da Çarşamba günü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Öğleden sonra yağışın hafiflemesi beklenirken, gece saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Çarşamba)

09.00 - 12.00: Sağanak yağışlı

Sabah saatlerinde Aydın’da sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %76

%76 Rüzgar: Kuzey yönünden saatte 2 km hızında esecek, maksimum hız 17 km/sa olacak.

12.00 - 15.00: Sağanak yağışlı

Öğle saatlerinde yağış devam edecek ve sıcaklık 15°C’ye yükselecek.

Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %78

%78 Rüzgar: Güneydoğu yönünden saatte 8 km hızında, maksimum 28 km/sa hızla esecek.

15.00 - 18.00: Mevzi sağanak yağışlı

Yağışlar öğleden sonra yer yer etkisini sürdürecek.

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %91

%91 Rüzgar: Doğu yönünden saatte 4 km hızında, maksimum 26 km/sa hızla esecek.

18.00 - 21.00: Çok bulutlu

Akşam saatlerinde yağışlar sona erecek ve yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %90

%90 Rüzgar: Saatte 2 km hızında hafif rüzgar, maksimum 12 km/sa hızında olacak.

21.00 - 24.00: Çok bulutlu

Gece saatlerinde sıcaklık 10°C’ye kadar düşecek, bulutlu hava etkili olmaya devam edecek.

Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %96

%96 Rüzgar: Güney yönünden saatte 2 km hızında, maksimum 7 km/sa hızında hafif rüzgar esecek.

Aydın’da Çarşamba günü sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Öğleden sonra yağışlar mevzi haline gelecek ve akşam saatlerinde sona erecek. Gece boyunca çok bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 10°C seviyelerine kadar düşecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek, özellikle gece saatlerinde %96’ya ulaşacak.