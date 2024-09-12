İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, Aydın’ın Didim ilçesindeki baba evinde taziye kabulüne başladı. ABD’den gelerek Didim’deki evine ulaşan Mehmet Suat Eygi, akrabaları ve dostlarıyla bir araya geldi. Aile üyeleri, taziye sürecinde kendisine destek oluyor.

Taziye süreci ve destek

Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde evin bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve ilçe belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ailenin yanında olarak destek veriyor. Ayrıca, uluslararası basın kuruluşları da evin önünde canlı yayınlarla gelişmeleri takip ediyor.

Eygi'nin eşi Rabia Birden Eygi de ABD'den Muğla’ya geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'ndan alınıp Yatağan ilçesindeki baba evine ulaştırılan Rabia Birden Eygi’nin, acı haberin etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı ve aile üyeleri tarafından sakinleştirildiği bildirildi. Rabia Birden Eygi, gazetecilere konuşmak istemediğini ve herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Eygi'nin ölümü ve uluslararası tepkiler

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria’daki Beyta beldesinde düzenlenen barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinli bir hastaneye kaldırılan Eygi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesi olarak Filistinlilere destek veriyordu.

Eygi'nin ölümü uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın insanlığa karşı işlenen bir suç olarak nitelendirildiğini ve İsrail’in hukuki sorumlulukları konusunda mücadeleye devam edeceklerini ifade etmişti.