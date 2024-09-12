Selçuk Efes Kent Belleği'nde, antik çağın ünlü filozofu Herakleitos ve onun "Kendimi Araştırdım" kavramı üzerine etkileyici bir söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet İnam, Herakleitos’un felsefe tarihinde bıraktığı izler hakkında kapsamlı yorumlarda bulundu.

Herakleitos’un karanlık felsefesi

Prof. Dr. Ahmet İnam, Herakleitos’un karanlık bir filozof olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: “Herakleitos’un sözleri, düzensiz ve parçalanmış gibi görünebilir. Bu nedenle onu anlamak zorlu bir süreç gerektiriyor. Onun düşüncelerini başkalarından işittiğimiz için karanlıkta kalıyoruz. Ancak bu karanlık, düşünmenin derin karanlığıdır.”

Sonsuz bir içsel yolculuk

İnam, Herakleitos’un "Kendimi Araştırdım" ifadesinin, varoluşu sorgulama ve içsel bir keşif süreci olduğuna dikkat çekerek, “Kendini araştırmak, sonsuz bir yolculuktur. Bu yolculuk, insanın kendi aklı ve içsel gücü olan logosu bulmasına yardımcı olur” dedi.