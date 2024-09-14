Filistin’e destek için gittiği Batı Şeria’da 6 Eylül’de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin (26) cenazesi, Aydın’ın Didim ilçesindeki babaevine getirildi. Eygi için helallik alındıktan sonra taziyeler kabul edildi. Cenaze, dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirilmiş ve otopsi işlemlerinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eygi’nin babaevine gelerek aileye başsağlığı diledi. Kurtulmuş, “Filistin davasına sahip çıkan Ayşenur kızımızın kanının hesabını soracağız” dedi. Aileye ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve diğer siyasiler de taziyelerini iletti.

"Bu işin takipçisi olacağız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarette, "Mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Dün itibarıyla Adalet Bakanlığımız Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen 7 Ekim'den bu yana yaşanan büyük dramı hep beraber izliyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce Filistinli katlediliyor. Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın çok şükür büyük bir kısmı; vicdan ve insaf sahibi olanlar karşı çıkıyor. Siyonist İsrail ve iş birlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar. Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Orada şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse, Ayşenur Ezgi'nin kanı da o kadar mukaddestir ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu bir insanlık davasıdır ve gerçekten büyük bir ıstırabı ortaya koyuyor. Ayrıca bütün dünyanın gözü Gazze'deyken, Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer Batı Şeria toprakları. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Türk milleti olarak, devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür"

"Yaptıklarının hesabını burunlarından getireceğiz"

Kurtulmuş, "Hepimizin bildiği gibi Cenabıallah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler ve Rabb'imizin katında rızıklandırılıyorlar'. Ayşenur kızımızın ruhaniyetinin aramızda olduğunu ve onun maneviyatının bizlere güç verdiğini hatırlatmak isterim. Makamı cennet olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Ama buradaki aile fertleri, babası, amcası, annesi, eşi, kardeşi ve bütün akrabalarına, bütün milletimiz adına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra Ayşenur hepimizin evladıdır, ailesinin bir ferdidir, kızıdır. Allah rahmet eylesin. İşin garip tarafı Ayşenur'un şehit edilmesinden 24 sene evvel yine genç bir insan evladı, dini, dili bize uymamakla birlikte aynı insanlık cephesinin onurlu bir ferdi Rachel Corrie de benzer bir şekilde Filistinlilerin haklarını korurken, İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledildi. Rachel Corrie'yi de bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz ve hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Acımız büyüktür ama inşallah Ayşenur kızımızın, evladımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız. Bunlar yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde fitil fitil verecek, burunlarından getireceğiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Ardından Eygi'nin cenazesi saat 12.00'de helallik alınması için babaevine getirildi, burada okunan dualar ve alınan helalliğin ardından tören için Didim Merkez Camisi'ne götürüldü.