Aydın'ın Didim ilçesinden Batı Şeria'ya Filistin'e destek için giden Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Eygi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dört saat süren otopside, Eygi'nin ölüm nedeninin kurşun yaralanması olduğu belirlendi. Başında ateşli silah yaralanması tespit edilen Eygi'nin kulak alt kısmından giren kurşunun çıkış yapmadığı, kafatası kırığı, beyin kanaması ve doku hasarına neden olduğu ifade edildi.

Otopsi 4 saat sürdü

Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Eygi'nin cenazesi, 4 saat süren otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

Metalik cisimler örneklendirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde, ilk bulgular paylaşıldı. Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde; kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.