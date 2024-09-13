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Tören, Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasını ardından Eygi'nin naaşının defnedilmesi için Aydın'a gönderilmesi için cenaze aracına konulmasıyla bitti.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili Belediye Başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından tören alanına getirildi.

Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı.

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