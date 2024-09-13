İzmir'de 13 Eylül Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 13.09.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA LAKA 13.09.2024 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 13.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 13.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ KARABURÇ 09.09.2024 saat 14:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. KONAK KUBİLAY, MİRALİ, AKARCALI 13.09.2024 saat 04:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 5 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK HUZUR, ZEYBEK, ANADOLU, TRAKYA 13.09.2024 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES AHMETBEYLİ 12.09.2024 saat 08:40 ile 13.09.2024 saat 02:00 arasında yaklaşık 17 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 13.09.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÖDEMİŞ BADEMLİ 13.09.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. TORBALI ATALAN, BÜLBÜLDERE, GÖLLÜCE 13.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.