İsrail’in işgaline karşı Filistin’e destek vermek amacıyla Batı Şeria’ya giden Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından katledilmesinin ardından, Didim’deki ata evi Türk bayraklarıyla süslendi. 26 yaşındaki Eygi’nin Didim’de defnedilmesi için ailenin çabaları devam ederken, Eygi’nin dedesinin bu gelişmelerden haberdar olmadığı bildirildi.

Yakınları defnedilmesini bekliyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinden olan Eygi’nin ailesinin ABD’de yaşadığı, anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi. Eygi’nin dedesi, amcası ve halasının Didim’de yaşadığı ve yaz tatillerinde ailevi ziyaretler için Didim’e gittikleri belirtildi. Yakınları, Eygi’nin cenazesinin Didim’e defnedilmesini talep ediyor.

Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin ölüm haberinin ardından aile üyelerinin derin üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, ölüm haberini ailemize ulaştırmak için çalışıyor. Kardeşim bu acı olayın şokuyla telefonlarını kapatmışken, anneye ulaşıldı. O, kızının Antalya’ya defnedilmesini istiyor. Biz ise yeğenimizin Didim’e defnedilmesini arzuluyoruz. Belediyeye, kaymakamlığa ve bakanlığa bu talebimizi ilettik. Şu anda naaşın Türkiye’ye getirilmesini bekliyoruz ve konsolosluklar aracılığıyla da çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, Eygi’nin dayıları da Didim’e defnedilmesine karşı değiller. Bakanlık ve ilgili birimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Babası da Türkiye’ye gelecek ve defin işlemleri için görüşmelerde bulunacak" dedi.

Eygi’nin cenazesinin önce İsrail üzerinden Ürdün’e nakledilmesi ve ardından Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Cenazenin otopsi ve nakil işlemlerinin ardından yaklaşık 10 gün içinde defnedilmesi bekleniyor.