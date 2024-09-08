Halk Sağlığı Haftası kapsamında Ümraniye’de düzenlenen etkinliklere katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, düzenli sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. “Hastalanmadan bedenimizi korumalıyız” diyen Bakan, kilonun, hareketsizliğin ve bağımlılıkların en büyük sağlık tehditlerinden olduğunu vurguladı.

Halk Sağlığı Haftası sebebiyle Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen spor etkinliklerine katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapıp, çocuklarla futbol oynadı. Spor etkinliklerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir yaşam için sporun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

“Bedenimizi hastalanmadan korumalıyız”

Bakan Memişoğlu, toplumun en büyük sorunlarının hareketsizlik, kilo ve bağımlılıklar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bedenimizi hastalanmadan korumamız gerekiyor. Özellikle düzenli spor yapmalı ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Her gün yüzme, yürüyüş ya da başka spor aktivitelerine katılmak sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biridir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar ise sadece bize değil, çevremize de zarar veriyor. Bunlardan uzak durmalıyız.”

Bakan ayrıca, vücudu bir emanet olarak görmenin önemine vurgu yaptı: “Bu hafta Halk Sağlığı Haftası. Vücudumuz bize Allah tarafından emanet edildi, onu en iyi şekilde korumak bizim görevimiz. Hastalıklara yakalanmadan önce sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek büyük bir sorumluluktur.”

"Toplumun %60’ı kilolu"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türk toplumunun %60’ının kilolu olduğuna dikkat çekerek, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilerini vurguladı. Memişoğlu, “Maalesef, toplum olarak hızlı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Bu da kilo alımına sebep oluyor. Kilolu olduğunuzda ya da sigara bağımlılığınız varsa, birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalma riskiniz artıyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeli, fiziksel aktivitelere daha fazla vakit ayırmalıyız. Toplum olarak bu sorunları çözmeliyiz” diye konuştu.

“Vücudumuzu korumak bizim görevimiz”

Etkinliklere katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, koruyucu hekimliğin önemine değinerek vatandaşların sağlıklarını korumak için daha fazla spor yapmaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Dünya Halk Sağlığı Günleri kapsamında düzenlenen bu etkinliklerde vurgulanan en önemli mesajlardan biri, sağlığımızı hasta olmadan önce korumanın gerekliliğidir. Allah tarafından yaratılıp bize emanet edilen bu vücudu en iyi şekilde korumalıyız. Bu, her birimizin sorumluluğu” diye aktardı.

Ümraniye’de düzenlenen etkinliklerle, sporun ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, vatandaşlara sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi için farkındalık kazandırılmaya çalışıldı.