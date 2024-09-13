İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsi işlemi, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi'nin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirildi.

Didim'de toprağa verilecek

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Eygi’nin naaşı, yaklaşık dört saat süren bir otopsi sürecinden geçmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na nakledilmişti. Otopsinin ardından cenaze, Aydın'ın Didim ilçesine gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi, 14 Eylül’de Didim Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Eygi’nin ölümü

Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ağır yaralanan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. ABD vatandaşı da olan Eygi, 6 Eylül’de, Filistinli bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eygi, Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösteride bulunduğu için hedef olmuştu.

ABD vatandaşı da benzer şekilde hayatını kaybetmişti

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yollarla destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin bir gönüllüsüydü. Benzer şekilde, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybeden ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekette yer almıştı.