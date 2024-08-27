Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nilgün Belgün, 13 Eylül 2024 Cuma akşamı İzmir’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda saat 21:00'de sahnelenecek olan "Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" gösterisi, izleyicilere müzik ve dans dolu bir gece vaat ediyor.

Nilgün Belgün’den Hayata Dair Sıcak Anlatılar

Nilgün Belgün’ün büyük beğeni toplayan "İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi" isimli kitabından esinlenerek sahneye uyarlanan bu gösteri, sanatçının hayatına dair samimi anıları, şarkılar ve danslarla harmanlanmış bir şekilde sunuyor. Seyirciler, Belgün'ün yaşam yolculuğuna, onun mizahi ve duygusal anlatımıyla tanıklık edecek.