Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi planlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin mezar hazırlıkları tamamlandı. 26 yaşındaki Eygi, hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olarak Batı Şeria’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Ayşenur Ezgi Eygi, 18 gün önce Aydın’ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin’e destek vermek amacıyla Batı Şeria’ya gitmişti. 6 Eylül’de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitiren Eygi'nin ölüm haberi, Didim’deki yakınları Yılmaz Eygi ve Şerif Eygi başta olmak üzere Türkiye genelindeki yakınlarını derinden üzdü.

Amca: "Naaşının yarın Türkiye'ye ulaşmasını umuyoruz"

Didim Asri Mezarlığı'ndaki mezar yeri kazılarak defin için hazır hale getirildi. Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, cenazenin yarın Türkiye'ye uçakla getirilmesini beklediklerini belirtti. Eygi, "Ezgi'nin anne ve babasının bu akşam Amerika’dan Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Filistin’de yapılan cenaze işlemlerinin ardından naaşının da yarın Türkiye'ye ulaşmasını umuyoruz. İlçe mezarlığında mezar yeri hazırlandı. Cenazenin ne zaman ve hangi gün toprağa verileceği, cenaze ve ailenin Türkiye'ye gelişinin ardından netleşecek” dedi.