Yeni düzenlemeye göre, gümrük beyannamesi işlemleri artık gümrük idaresine başvurmadan, otomatik olarak gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, özellikle genç ve kadın girişimciler ile KOBİ'ler için ihracat sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Mikro ihracatta yeni adım: Otomatik işlemler

Ticaret Bakanlığı, ihracatın yaygınlaşmasını sağlamak ve özellikle küçük girişimcilerin süreçlerde karşılaştığı bürokratik engelleri azaltmak amacıyla bir dizi yeni düzenlemeye imza attı. İlk kez mikro ihracat yapacak firmalar ve gerçek kişilerin, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi aracılığıyla ilk basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) düzenleme süreçleri artık otomatik olarak yapılacak. Bu yenilikle, daha önce gümrük idaresine başvuru gerektiren kimlik numarası sorgulama ve firma kaydı işlemleri, doğrudan BGB üzerinden gerçekleştirilecek.

Girişimciler için kolaylaştırıcı adımlar

Yapılan bu düzenleme, özellikle genç girişimciler, kadın girişimciler ve KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni düzenleme sayesinde ihracat sürecine adım atmak isteyen girişimciler, herhangi bir bürokratik engelle karşılaşmadan işlemlerini hızla gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu adımın, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modeline katkı sağlayacağı vurgulandı.

İhracatçılar için devam eden destekler

Ticaret Bakanlığı, mikro ihracatçıların süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik attığı adımlarla ihracatçılara her alanda destek sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin büyüme ve refah hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayan ihracatın kolaylaştırılması için yeni düzenlemeler de yolda. Bakanlık, bu düzenlemelerle birlikte ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.