Filistin'e destek vermek üzere Batı Şeria'ya giden Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından, olayın tanığı İtalyan aktivist Mariam, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Mariam, Eygi'nin ölümüne neden olan saldırının ayrıntılarını aktarırken, uluslararası dayanışma aktivistlerinin yaşadığı zor koşullara da dikkat çekti.

Mariam, Eygi'nin ölümüne neden olan olayın, İsrail askerlerinin bir Filistinli evinin çatısına çıkarak bölgedeki kalabalığa müdahale ettiği sırada gerçekleştiğini belirtti. “Yaklaşık 200 metre ötede bir Filistinlinin evinin çatısında İsrail askerleri vardı. Biz zeytinlik içinde duruyorduk ve Ayşenur biraz arkamda, bir zeytin ağacının altındaydı” şeklinde bilgi verdi.

Saldırı ve sonrası

Olayın ardından Mariam, İsrail askerlerinin kendilerini açıkça görebildiklerini, sadece orada durduklarını ve hiçbir eylemde bulunmadıklarını belirtti. “Aniden iki el ateş açıldığını duydum, biri metal bir objeye çarptı. Sonra arkadaşlarım 'Mariam' diye bana seslendi. Ayşenur, bir ağacın altında bilinci kapanmış şekilde yatıyordu. Başından kan geldiğini gördüm” ifadelerini kullandı. Mariam ve arkadaşları, Eygi’yi ambulansa taşıdı ve ilk olarak Beyta Sağlık Merkezi’ne, ardından Nablus’taki hastaneye götürdü; ancak Eygi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası dayanışma ve artan saldırılar

Mariam, 7 Ekim’den sonra Filistin’de yaşanan şiddet ve ordu tacizlerinin arttığını vurguladı. “Yerleşimcilerin ve ordunun şiddeti, 7 Ekim’den sonra ciddi şekilde artmış durumda. Aynı şekilde uluslararası dayanışma aktivistleri de yerleşimcilerin ve askerlerin saldırılarına maruz kaldı” dedi. Ayrıca, aşırı sağcı İsrailli yerleşimcilerin uluslararası aktivistlerin sosyal medya hesaplarını takip ettiğini ve bu durumun tehdit oluşturduğunu belirtti.

Çağrı ve talepler

Mariam, hükümetlerin Filistinli şehitlerin ve özellikle Ayşenur'un adaletinin sağlanması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. “Hükümetlerimiz, Filistinli şehitlerin ve arkadaşım Ayşenur'un kanının hesabını sormalıdır. İsrail’e silah satışını durdurun ve özgür bir Filistin için adil bir çözüm talep ediyoruz” şeklinde çağrıda bulundu.