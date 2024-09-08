Rusya, Uluslararası Askeri-Teknik Forumu Army-2024’te yeni insansız hava aracı (İHA) Grom’u tanıttı. Kronshtadt tarafından geliştirilen bu yeni model, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan JF-17 savaş uçaklarına güç veren RD-93 motorunu kullanmasıyla dikkat çekiyor. Grom, daha önce 2020 yılında tanıtılsa da, 2024 modelinde yapılan yapısal değişiklikler ve tasarım yenilikleri gözlerden kaçmadı.

Yeni versiyon, özellikle Yak-130 hafif savaş uçağına olan benzerliğiyle öne çıkarken, 1000 km/s azami hız ve 700 kilometre operasyonel menzile sahip olduğu belirtiliyor. Grom’un sahip olduğu sofistike uçuş kontrol sistemi ve uydu navigasyonu sayesinde hava-hava ve hava-kara operasyonlarında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak seri üretim tarihi ve bazı özellikleri henüz açıklanmış değil.

Rusya’nın bu yeni teknolojisi için uluslararası ortak arayışında olduğu bilinirken, Ukrayna ile devam eden savaşın bu süreci zorlaştırdığı düşünülüyor.