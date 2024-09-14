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Aydın Didim Merkez Camiinde şehid Ayşenur Ezgi Eygi’in cenaze namazı Diyanet Başkan yardımcısı Kadir Dinç ve Aydın müftüsü Hasan Güneş tarafından kılındı. Didim merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayşenur Ezgi Eygi’in Didim Merkez Camiinden kılınan cenaze namazına Aydın Valisi Yakup Canbolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı.

Didim Devlet Hastanesi önünde dualar edildi. Kızlarını Türk Bayrağına sarılı olarak tabutta gören Eygi’nin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, Ayşenur Ezgi Eygi’nin annesi Rabia Birden kısa süreli baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundular.

Hastanede düzenlenen resmi karşılama töreninde Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kurum amirleri de acılı aileyi yalnız bırakmadılar.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, ilk olarak sabah saatlerinde İstanbul’a getirildi. Ardından İzmir’e getirilerek İzmir’de düzenlenen törenlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde de Eygi’nin cenazesi baba ocağı Didim ilçesine getirildi. Didim Devlet Hastanesine getirilen cenaze hastane morguna konuldu.

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İsrail’in işgaline karşı Filistin ’e destek vermek için gittiği Batı Şeria bölgesinde İsrail’in keskin nişancı askerlerince vurularak katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ’nin cenaze si, akşam saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesine getirildi. Didim Devlet Hastanesinde düzenlenen askeri törenle karşılanan Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze merasimi sırasında annesi ve ailesi sinir krizi geçirdiler.

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