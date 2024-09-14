TFF 3.Lig'in ikinci haftasında 3 puanla tanışmak isteyen Tire 2021 Futbol Kulübü, İstanbul deplasmanında Silivrispor ile karşı karşıya geldi. 16.30'da başlayan maçta ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının sonlarında Silivrispor'un arka arkaya iki golüne engel olamayan İzmir temsilcisi, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Tire 2021 FK'nın golünü 17. dakikada İlhan Aslanoğlu atarken, Silivrispor'un gollerini 35 ve 90+4'te Batuhan Kurt, 86. dakikada ise Emre Eser kaydetti.
Editör: Engin Keskin