Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Aysun Kayacı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 2012 yılında evlenerek Londra’ya taşınan ünlü oyuncu, yıllar sonra Türkiye’ye geldi. Bodrum’da tatil yapan Kayacı, gazeteci Hakan Kanburoğlu’nun sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Kayacı sosyal hayattan uzak yaşam sürüyor

2000’li yılların başında oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle dikkat çeken Aysun Kayacı, özellikle “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı “Kader” karakteriyle hafızalarda yer etti. 2012 yılında iş insanı Efe Kapancı ile evlendikten sonra Türkiye’den ayrıldı. O günden bu yana gözlerden ve sosyal medyadan uzak bir yaşam sürüyor.

Bodrum tatilinde görüntülendi

Yıllardır kameralardan uzak duran Kayacı’nın Bodrum’da tatil yaptığı öğrenildi. Gazeteci Hakan Kanburoğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan Kayacı'nın son hali dikkat çekti.

Tartışılan sözleri hâlâ hatırlanıyor

Aysun Kayacı, geçmişte yaptığı “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” açıklamasıyla uzun süre kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Bu sözler yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme geliyor.

Gözlerden uzak ama hafızalarda yerli

Aysun Kayacı her ne kadar aktif bir medya yaşamı sürmese de, geçmişteki oyunculuk kariyeri ve açıklamalarıyla hâlâ hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.