Buca Belediyesi tarafından uzun yıllar sonra yeniden hayat bulan Zeki & Metin Amfi Tiyatro, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahnelediği “Hey Gidi Günler” adlı interaktif komediyle sanatseverlere kapılarını açtı. Gecede izleyiciler, kahkahalar ve alkışlarla dolu bir akşam yaşarken, tiyatronun yeniden açılması Buca’da büyük sevinçle karşılandı.

Amfi tiyatro yıllar sonra yeniden sanatla buluştu

Buca Gölet Tesisleri içerisinde yer alan ve uzun süredir atıl durumda bulunan Zeki & Metin Amfi Tiyatro, Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın göreve gelmesinin ardından baştan sona yenilendi. Yenilenen haliyle ilk etkinliğe ev sahipliği yapan amfi tiyatro, binlerce Bucalıyı ağırladı.

Geceye damga vuran ise Uygur kardeşlerin sergilediği interaktif komedi gösterisi oldu. “Hey Gidi Günler” isimli oyun, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Gecenin bir diğer anlamlı yanı ise etkinliğin, usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un doğum gününe denk gelmesiydi.

Görkem Duman: “Sanat bu kentin nefesidir”

Gecede konuşan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sanatın bir kentin ruhu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Zeki & Metin Amfi Tiyatro’muzu baştan sona yenileyerek Buca’mıza kazandırdık. Burası artık sadece bir yapı değil; gençlerin, çocukların, sanatçının ve seyircinin buluştuğu bir yaşam alanı olacak. Buca’nın kültürel belleğini güçlendirecek; tiyatrolara, konserlere, festivallere ve nice sanatsal buluşmaya ev sahipliği yapacak. Perde yeniden açıldı ve inanın, bu perde bir daha asla kapanmayacak.”

Uygur kardeşler aynı sahnede anı bıraktı

Buca’daki son oyunlarını yaklaşık 10 yıl önce aynı sahnede sergileyen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yıllar sonra yine aynı sahnede izleyicilerle buluştu. Başkan Duman, “Bu sahnede en son 10 yıl önce yine Süheyl ve Behzat Uygur kardeşleri izledik. Bugün ise o sessizliği alkışlarla, kahkahalarla ve umutla bozduk” diyerek bu anlamlı buluşmanın altını çizdi.

Nejat Uygur’a doğum gününde vefa

Gösterinin sonunda sahneye usta sanatçı Nejat Uygur’un fotoğrafı ile çıkan Uygur kardeşler, babalarının anısını yaşattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, “Ne anlamlıdır ki, bu özel gece Nejat Uygur’un doğum gününe denk geliyor. Ruhu şad olsun… Kahkahaları, insan sevgisiyle yoğrulmuş sanatı ve yüreği hep bizimle” sözleriyle geceye duygusal bir anlam kattı.

Sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte tiyatro, yeniden Buca’nın kültürel hayatında önemli bir yere oturdu. Açılışın ardından sahnede birçok etkinliğin daha düzenlenmesi planlanıyor.