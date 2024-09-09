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Yakalanan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülerek burada işlemlerinin yapılmasının ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun bilgisine ulaştı. 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi, botu durdurarak içindeki toplam 31 göçmeni yakaladı. Yapılan incelemede, botta 9 çocuk ve 22 yetişkinin bulunduğu belirlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 31 kaçak göçmen yakalandı. Lastik bot içerisinde tespit edilen göçmenlerden 9'u çocuk, diğerleri ise yetişkinlerden oluştu.

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