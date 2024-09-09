Zeki bireyler daha geç uyuyor
ABD’de yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar geceleri daha aktif olup daha geç saatlerde uyuyor. Ortalama ve düşük zekaya sahip bireyler ise daha erken uyuma eğiliminde.
Psikologların uyku ve zeka ilişkisi bulguları
Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi’nden Psikolog Satoshi Kanazawa’nın araştırması da uyku saatleri ile IQ seviyeleri arasında doğru orantı olduğunu destekliyor.
İstatistikler ne gösteriyor?
Araştırmalar, zeki bireylerin yaşamının gece herkes uyuduktan sonra başladığını ve uyuma saatlerinin zeka seviyesine göre farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Araştırma yer alan istatistiklere göre zeka seviyesine göre insanların uyudukları saat aralıkları şöyle:
IQ Seviyesi 75’in altında olanlar
Haftaiçi: 23:41 —7:20
Haftasonu: 00:35 —10:09
90 ile 110 arasında
Haftaiçi: 00:10 —7:32
Haftasonu: 01:13 —10:14
125 ve üzeri
Haftaiçi: 00:29 —7:52
Haftasonu: 01:44 —11:07 saatleri arasında uyuyor.