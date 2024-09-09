Zeki bireyler daha geç uyuyor

ABD’de yapılan araştırmalara göre, zeki insanlar geceleri daha aktif olup daha geç saatlerde uyuyor. Ortalama ve düşük zekaya sahip bireyler ise daha erken uyuma eğiliminde.

Psikologların uyku ve zeka ilişkisi bulguları

Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi’nden Psikolog Satoshi Kanazawa’nın araştırması da uyku saatleri ile IQ seviyeleri arasında doğru orantı olduğunu destekliyor.

İstatistikler ne gösteriyor?

Araştırmalar, zeki bireylerin yaşamının gece herkes uyuduktan sonra başladığını ve uyuma saatlerinin zeka seviyesine göre farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Araştırma yer alan istatistiklere göre zeka seviyesine göre insanların uyudukları saat aralıkları şöyle:

IQ Seviyesi 75’in altında olanlar

Haftaiçi: 23:41 —7:20

Haftasonu: 00:35 —10:09

90 ile 110 arasında

Haftaiçi: 00:10 —7:32

Haftasonu: 01:13 —10:14

125 ve üzeri

Haftaiçi: 00:29 —7:52

Haftasonu: 01:44 —11:07 saatleri arasında uyuyor.