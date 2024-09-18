Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, lastik bot içinde 3 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

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Kaçak göçmenlerin durumu

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na ait KB-20 botu, Ayvacık açıklarında durdurduğu lastik botta kaçak göçmenleri tespit etti. Yakalanan 3 göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Burada gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA