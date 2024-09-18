Başkan Ahmet Aras Onların Mücadelesi Vatan Sevgisinin Simgesidir

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin fedakarlığın ve cesaretin simgesi olduğunu vurguladı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilere şükranla anıldığını ifade etti.

"Özgürlüğün bedelini unutmamalıyız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin tarihe destansı öykülerle kazınmış gerçek kahramanlar olduğunu dile getirdi. Başkan Aras, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesi aldığı 19 Eylül 1921 tarihinin, özgürlüğün bedelini hatırlatan önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün emanetini koruma vurgusu

Başkan Aras, mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm gazilerimizi şükranla anıyorum. Onların mücadelesi, sadece bir coğrafyayı savunmak değil, insanlık onurunu korumanın timsalidir” dedi. Cumhuriyeti korumanın ve daha ileri taşımak zorunluluğunun altını çizdi.

“Cumhuriyet mazlumların umududur”

Aras, Cumhuriyetin hâlâ mazlumların umudu olduğunu, modern, demokratik ve laik bir ülkenin yolunu açtığını belirterek, "Atatürk’ün en büyük mirası olan Cumhuriyet, fedakârlıklarla yoğrulmuş bir geçmişin eseridir. Bu mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak, bir ideal değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Toplamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm gazilere olan minnettarlığını ifade eden Başkan Aras, Gaziler Günü'nü yürekten kutladı.