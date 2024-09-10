Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 12’si çocuk olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.
Kaçak göçmenler lastik botla yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84, lastik botu durdurarak içindeki 31 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler arasında 12 çocuk bulundu.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler.
Kaynak: İHA