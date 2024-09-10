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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84, lastik botu durdurarak içindeki 31 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler arasında 12 çocuk bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 12’si çocuk olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

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