Kütahya’da patates üreticisi M.K., kamyonuyla kendi ürününü satmasına izin verilmemesi üzerine Atatürk Bulvarı’nda eylem yaptı. Olay, Afyonkarahisar’dan Kütahya’ya gelerek patates satmaya çalışan M.K.'nin, zabıta ekipleri tarafından ceza kesilmesiyle başladı.

Trafik tıkandı

M.K., kamyonuyla Atatürk Bulvarı’nı trafiğe kapatarak patates çuvallarını yola döktü. Bu hareket, bulvar üzerinde büyük bir trafik tıkanıklığına yol açtı. Yolu kapatan ve ürünlerini sergileyen M.K., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alındı.

Polis müdahale etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, M.K.’yi gözaltına alarak kamyonunu çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. Trafik akışı, kamyonun çekilmesinin ardından hızla normale döndü.