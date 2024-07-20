Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde dün akşam saat 21.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın ihbarının alınmasının ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Gece boyunca mücadele sürdü

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hızla müdahaleye başladı. Gece boyunca devam eden müdahaleler sayesinde alevler gücünü kaybetmeye başladı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan da müdahale edildi. Helikopterler ve uçaklar, yangının yayılmasını engellemek için aralıksız çalıştı.

Karadan müdahale devam ediyor

Yangını tamamen kontrol altına almak için karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin yeniden canlanmaması için yoğun çaba harcıyor. Bölgede soğutma çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.